В международном аэропорту Актау на рейсе «Актау — Тбилиси» сотрудники таможни и Пограничной службы КНБ обнаружили у пассажира незадекларированную наличную валюту — 28 100 долларов США.

В международном аэропорту Актау на рейсе «Актау — Тбилиси» сотрудники таможни и Пограничной службы КНБ обнаружили у пассажира незадекларированную наличную валюту — 28 100 долларов США. Перед досмотром мужчина устно заявил, что у него нет необходимости декларировать валюту. Однако при проверке у него нашли крупную сумму наличными.

Специализированный административный суд Актау признал мужчину виновным в нарушении правил перемещения наличной валюты. Ему назначили штраф в размере 2 276 753 тенге, также конфисковали 18 100 долларов в доход государства. Остаток суммы — 10 000 долларов — вернут владельцу после вступления решения суда в силу.

Кроме того, на рейсе «Актау — Кутаиси» у другого пассажира 34 лет таможенники нашли 12 500 долларов, скрытых от декларирования. Материалы по этому факту переданы в суд.

Что важно знать при вывозе иностранной валюты из Республики Казахстан?

Департамент госдоходов по Мангистауской области напоминает:

Если вы вывозите из Казахстана (или ввозите в ЕАЭС) наличные деньги или дорожные чеки на сумму свыше 10 000 долларов США (по курсу на день подачи декларации), их нужно обязательно задекларировать в таможне.

Однако сейчас действует запрет на вывоз иностранной валюты свыше 10 000 долларов США.

Этот запрет введён Указом Президента РК от 14 марта 2022 года №830 и касается как наличных денег, так и других денежных инструментов в иностранной валюте. Курс пересчёта — по официальному курсу Нацбанка на день выезда.

Также стоит знать:

Если вы едете с детьми младше 16 лет, то их деньги указываются в вашей таможенной декларации, как у сопровождающего лица.

Иными словами, каждый член семьи (включая детей) может провезти не более 10 000 долларов США наличными, но вся сумма должна быть задекларирована и не должна превышать этот лимит. Иначе — нарушение закона.