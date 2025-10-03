По информации Bloomberg, Exxon Mobil намеревается провести массовые сокращения, в том числе укрупнить офисы — закрыть небольшие локальные представительства в ряде стран и объединить их в региональные хабы. Это часть долгосрочного проекта по реструктуризации бизнеса. Об этом сообщает Instagram-канал ze_tengiz.

Сокращения затронут примерно 3-4 % от общего числа сотрудников корпорации по всему миру. Другие нефтяные мэйджоры, включая работающий в Казахстане Chevron, в этом году также анонсировали масштабную оптимизацию персонала, затронувшую тысячи рабочих мест. Но в случае с Exxon речь идёт о длительной реструктуризации, планировавшейся на протяжении нескольких лет.

С 2019 года корпорация урезала свои расходы на 13,5 млрд долларов, что позволило ей сохранить прибыль и показать более высокие производственные результаты. Всего в структурах Exxon Mobil трудится 61 тысяча человек. Пока не известно, могут ли планируемые сокращения и укрупнения региональных офисов как-либо повлиять на проекты Exxon Mobil в Казахстане.

Американской корпорации принадлежат 16,81 % долей в NCOC (консорциуме по разработке месторождения Кашаган), а также четверть ТОО «Тенгизшевройл». Ранее мы писали о том, что Chevron — главный конкурент Exxon Mobil — рассчитывает на продление стабилизированного контракта по разработке Тенгиза.