В Уральске суд частично удовлетворил иск семьи умершей пациентки к областному управлению здравоохранения и одной из городских больниц. Мать и сестра 45-летней женщины требовали возмещения морального вреда, утверждая, что смерть их близкой наступила по вине медицинских работников, сообщили в пресс-службе суда ЗКО.

По данным суда, в конце марта 2022 года жительница Уральска была доставлена в больницу по скорой помощи с диагнозом острого инфекционного заболевания. Несмотря на проводимое лечение, состояние пациентки ухудшилось, и через неделю она скончалась.

После трагедии родственницы обратились в суд, заявив, что врачи проявили халатность и нарушили стандарты оказания медицинской помощи. Проверка департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения подтвердила многочисленные нарушения при диагностике, лечении и наблюдении за больной.

В частности, были выявлены случаи отступления от стандартов, ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, а также факты фальсификации медицинской документации.

Ранее специализированный суд по административным правонарушениям привлек к дисциплинарной ответственности троих врачей больницы за некачественное оказание медицинских услуг.

Суд №2 района Байтерек Западно-Казахстанской области установил прямую причинно-следственную связь между действиями медицинских работников и смертью пациентки, а также признал требования истцов о компенсации морального вреда обоснованными.

С учетом обстоятельств дела иск удовлетворен частично: с больницы в пользу матери и сестры умершей взыскано более 3 миллионов тенге.

Решение суда вступило в законную силу.