Фура на пути в Узбекистан уронила 32 тонны груза на легковушку в Уральске

По данным департамента полиции ЗКО, девятого октября в 09:30 на остановке «Белая Казарма» по окружному шоссе произошла авария с участием двух автомобилей – грузовика Shacman и легкового автомобиля Mazda.

— По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Shacman проехал на запрещающий сигнал светофора. В это время Mazda выезжала с территории дачного общества. В результате столкновения часть груза с фуры упала на легковой автомобиль. В аварии никто не пострадал, — говорится в сообщении департамента.

Со слов водителя большегруза, он направлялся в Узбекистан. Вес оборудования, который он вёз, 32 тонны. На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

