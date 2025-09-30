Позже в социальной сети распространилось видео, на котором запечатлён момент столкновения автомобилей. Changan снёс двух пешеходов, которые собирались перейти дорогу.

Автомобили столкнулись 30 сентября примерно в 14:30 на пересечении проспекта Н. Назарбаева и улицы Х. Досмухамедова. Столкнулись Changan и Chevrolet Cobalt. В ДТП пострадали три человека.

Позже в социальной сети распространилось видео, на котором запечатлён момент столкновения автомобилей. Changan сбил двух пешеходов, которые собирались перейти дорогу.