Момент столкновения иномарок в центре Уральска: Changan сбил пешеходов
Позже в социальной сети распространилось видео, на котором запечатлён момент столкновения автомобилей. Changan снёс двух пешеходов, которые собирались перейти дорогу.
Автомобили столкнулись 30 сентября примерно в 14:30 на пересечении проспекта Н. Назарбаева и улицы Х. Досмухамедова. Столкнулись Changan и Chevrolet Cobalt. В ДТП пострадали три человека.
