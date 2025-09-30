Сумма штрафа составила 28,4 млрд тенге.

При проведении природоохранной прокуратурой анализа по вопросам соблюдения экологического законодательства в Павлодаре установлены факты несоблюдения разрешительных документов.

Инициированы проверки, по результатам экологами установлено превышение объёма размещения твёрдо-бытовых отходов сверхустановленного лимита в деятельности ТОО «ЭкоАлем-ПВ».

По данному факту субъект привлечён к административной ответственности по ч.6 ст.328 Кодекса об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф в размере десяти тысяч процентов от ставки платы за захоронение отходов в отношении количества отходов, накопленных или захороненных сверх установленного лимита.

В результате сумма штрафа составила 28,4 млрд тенге.

Апелляционной инстанцией постановление суда первой инстанции о привлечении товарищества к административной ответственности оставлено без изменения.

Фото: pixabay.com