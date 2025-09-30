Команда из Испании привыкла играть на газоне с высотой от 20 до 22 миллиметров.

Как пишет газета Okdiario, мадридский клуб обратился в УЕФА с просьбой подстричь траву на стадионе перед матчем, поскольку его высота составляла 25 миллиметров. Всё потому, что «Реал» привык играть на газоне с высотой от 20 до 22 миллиметров.

УЕФА отклонил запрос, так как его текущая высота соответствует регламенту. Высший орган европейского футбола не может обязать хозяев понизить высоту травы по просьбе гостей, если она не превышает 30 миллиметров.

Испанский журналист, приехавший в Алматы освещать матч «Кайрата» с мадридским «Реалом», тоже высказался о состоянии Центрального стадиона. Репортёр назвал арену «старым советским объектом» и отметил устаревшую инфраструктуру.