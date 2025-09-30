По данным РГП «Казгидромет», в области без осадков. Ночью + 5 градусов. Ветер северо-восточный: 14 м/с.
В Атырауской области малооблачно. Без осадков. Днём +18. Ночью +5 градусов тепла. Ветер северо-восточный: 20 м/с.
В Актюбинской области малооблачно. Без осадков. Днём +15 градусов, ночью -6. Ветер северо-западный: 14 м/с.
В Мангистауской области переменная облачность. На западе, севере и востоке области дождь, гроза. Температура воздуха днём составит +20 градусов, ночью +8. Ветер северо-восточный: 20 м/с.