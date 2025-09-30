Сообщается, что артист был в состоянии алкогольного опьянения.

Известный казахстанский певец Бейбит Корган оказался в центре скандала во время перелёта из Алматы в Атырау. Редакция пишет, что артист был в состоянии алкогольного опьянения, грубо выражался и игнорировал правила авиакомпании.

В департаменте полиции на транспорте Атырауской области сообщили, что в аэропорту Атырау 44-летнего жителя города задержали сотрудники линейного отдела полиции. Мужчина нарушал общественный порядок, кричал нецензурные слова и оказал сопротивление правоохранителям.

Суд привлёк нарушителя к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения, мелкое хулиганство и неподчинение полиции. В ведомстве подчеркнули: закон един для всех, и независимо от популярности или статуса, каждый нарушитель несёт ответственность по закону.

