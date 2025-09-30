В социальных сетях распространяют видеоролик с неправомерными действиями в отношении подчинённого военнослужащего.
Из-за многочисленных обращений в ведомство пресс-служба сообщила:
– Указанный видеоматериал является фрагментом художественного фильма «Баткен», снятого киностудией «Кыргызфильм», и не имеет никакого отношения к Вооруженным Силам Республики Казахстан.
Также в МО подчёркивают, что на ролик наложена аудиодорожка на казахском языке, созданная с использованием технологии дипфейк.
– Призываем представителей средств массовой информации и пользователей социальных сетей не распространять непроверенные сведения и доверять только официальным источникам, – призвали в ведомстве.
Казахстанцам напомнили, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.
