В сезоне 2025 девушка обогнала всех мужчин на драг-трассе.

30-летняя Юлия Сурдушкина с детства мечтала о скорости и машинах. Как только ей исполнилось 18 лет, она впервые села за руль — это был ВАЗ-21099. Постепенно уличные гонки сменились официальными соревнованиями.

Сегодня Юлия выступает на профессиональных драг-рейсах в Алматы, управляя яркой электрической BMW в розовой пленке. В 2024 году Сурдушкина выступала в 13-м классе и проходила дистанцию в 402 метра всего за 12 секунд. А 28 сентября 2025 года она сотворила сенсацию: хрупкая девушка сумела обойти всех соперников-мужчин и стала победительницей Республиканских соревнований по драг-рейсингу в Алматы.

— Это мой второй сезон. В прошлом году участвовала в трёх этапах и ни разу не попала в призы. В этом году на одном этапе заняла третье место, а в финальном — первое. Для участия в гонках нужны специальные права, медицинская и техническая комиссии. Машину проверяют полностью: аккумулятор, крепление сидений, колёса, состояние резины. После этого выдают бортовой номер. В первый день проходят тренировки и брифинг, затем квалификация по классам. Я выступаю в 13-м классе: моя машина должна проезжать от 13,000 до 13,999 секунд. Если быстрее — вылетаешь из класса. Я кстати разбирала салон новой машины, чтобы она ехала быстрее, — объясняет Юлия.

По её словам, в драг-рейсинге важна каждая мелочь. Самое главное — реакция на старте: она определяет почти весь результат. У Юлии лучшая реакция на этих соревнованиях составила всего 0,111 секунды.

— Когда мчишься мимо полных трибун и понимаешь, что рядом стоят опытные гонщики, которых все знают, начинаешь волноваться. Светофор реагирует от одной до семи секунд, и просчитать момент старта невозможно. Нужно быть максимально собранным, — делится спортсменка.

В квалификации Юлия показала третье время. Первый заезд в топ-8 оказался очень волнительным: её соперником стал опытный пилот на BMW E34, которую он собирал 14 лет.

— Я сильно нервничала, но спасла реакция. У него время было 12,900, у меня — 13,048, но именно я пересекла финиш первой. Он превысил лимит времени и проиграл, — вспоминает Юлия.

В полуфинале соперницей стала современная «тройка» BMW 2018 года выпуска. Несмотря на более быстрый отклик бензинового мотора, Сурдушкина выиграла и по реакции, и по времени.

Фото предоставила Юлия Сурдушкина

— К финишу я даже отпустила газ, увидев соперника позади. Время показала 13,098 — это выше моего рекорда, но я не рискнула «вылететь» из класса, — рассказывает Юлия.

В финале Юлия встретилась с соклубником на Subaru. Старт у него получился лучше, и некоторое время он был впереди.

— Я уже подумала, что проиграла, но моя BMW едет стабильно. Под конец я его догнала и обогнала всего на 0,153 секунды. Моё чистое время — 13,024, это мой личный рекорд. После финиша поздравляли даже самые опытные гонщики, и это было невероятно приятно, — признаётся уральская гонщица.

Свою электрическую BMW Юлия купила всего год назад. Единственное, что она изменила — оклеила её розовой плёнкой, поставила спортивные диски и резину.

Теперь спортсменка строит планы на новый сезон и мечтает создать собственный проект — гоночный автомобиль на базе BMW E92 или E90 (третья серия, выпускалась с 2006 года).

— Я хочу и дальше участвовать в соревнованиях, побеждать и строить свою гоночную машину, — говорит Юлия.

Напомним, что Юлия попала в топ-4 на своих первых соревнованиях.