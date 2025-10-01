Автомобили столкнулись 30 сентября примерно в 14:30 на пересечении проспекта Н. Назарбаева и улицы Х. Досмухамедова. Столкнулись Changan и Chevrolet Cobalt. В ДТП пострадали три человека.

Подросток впала в кому после столкновения двух авто в Уральске

Автомобили столкнулись 30 сентября примерно в 14:30 на пересечении проспекта Н. Назарбаева и улицы Х. Досмухамедова. Столкнулись Changan и Chevrolet Cobalt. В ДТП пострадали три человека.

Позже в социальной сети распространилось видео, на котором запечатлён момент столкновения автомобилей. Changan буквально снес двух пешеходов, которые собирались перейти дорогу.

В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что все пострадавшие в аварии находятся под наблюдением врачей:

16-летняя девочка находится в Областной многопрофильной больнице. Её состояние тяжёлое, она в коме;

15-летняя девочка госпитализирована в Областную многопрофильную детскую больницу. Состояние средней степени тяжести, стабильное, без ухудшений;

29-летняя пострадавшая находится в Городской многопрофильной больнице. Врачи оценивают состояние, как средней степени тяжести.



