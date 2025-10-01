Автомобили столкнулись 30 сентября примерно в 14:30 на пересечении проспекта Н. Назарбаева и улицы Х. Досмухамедова. Столкнулись Changan и Chevrolet Cobalt. В ДТП пострадали три человека.
Позже в социальной сети распространилось видео, на котором запечатлён момент столкновения автомобилей. Changan буквально снес двух пешеходов, которые собирались перейти дорогу.
В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что все пострадавшие в аварии находятся под наблюдением врачей:
- 16-летняя девочка находится в Областной многопрофильной больнице. Её состояние тяжёлое, она в коме;
- 15-летняя девочка госпитализирована в Областную многопрофильную детскую больницу. Состояние средней степени тяжести, стабильное, без ухудшений;
- 29-летняя пострадавшая находится в Городской многопрофильной больнице. Врачи оценивают состояние, как средней степени тяжести.