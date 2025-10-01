Две станции планируют построить в Алматинской области.

Сегодня, 1 октября, на брифинге в мажилисе Парламента председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев сообщил, что вторая АЭС тоже будет построена на юге Казахстана, так как юг страны — дефицитный.

Как выяснилось, сейчас идут переговоры со всеми участниками конкурса и окончательного решения в пользу КНР.

Также Алмасадам Саткалиев сообщил, что рассматривается возможность строительства третьей АЭС на западе Казахстана, на берегу Каспия.

— Площадка пока еще не определена конкретно, но рассматривается как потенциальное место для размещения атомной станции с реакторами малой и средней мощности. Соответствующее исследование будет произведено в ближайшее время, – добавил председатель агентства.

