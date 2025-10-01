В соседней комнате за рабочим столом обнаружили без сознания участкового инспектора.

В сети распространилась информация о том, что вечером 30 сентября в Караганде в одном из участковых пунктов полиции нашли обнаженное тело молодой девушки. В соседней комнате за рабочим столом обнаружили без сознания участкового инспектора.

В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что возбуждено уголовное дело.

— По факту обнаружения тела гражданки в одном из опорных пунктов полиции возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и причина смерти. Сотрудник полиции, находившийся на месте без сознания, доставлен в медицинское учреждение. Для объективной проверки создана специальная следственно-оперативная группа, а также назначено служебное расследование. Все действия будут тщательно расследованы, а виновные лица привлечены к строгой ответственности. Призываю граждан воздерживаться от распространения недостоверной информации, - сообщил начальник Департамента полиции Карагандинской области Негмет Исмагулов.

