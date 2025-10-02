Автомобили столкнулись 30 сентября примерно в 14:30 на пересечении проспекта Н. Назарбаева и улицы Х. Досмухамедова. Столкнулись Changan и Chevrolet Cobalt. В ДТП пострадали три человека.

Водителя водворили в ИВС после аварии в центре Уральска

Позже в социальной сети распространилось видео, на котором запечатлён момент столкновения автомобилей. Changan буквально снес двух пешеходов, которые собирались перейти дорогу.

В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что все пострадавшие в аварии находятся под наблюдением врачей. 16-летняя девочка находится в Областной многопрофильной больнице. Её состояние тяжёлое, она в коме.

В департаменте полиции ЗКО дополнили,что водителя Chevrolet Cobalt задержали и водворили в изолятор временного содержания управления полиции Уральска.