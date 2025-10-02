2 сентября суд города Алатау удовлетворил ходатайство Ертаева, освободив его по амнистии на неотбытый срок 11 месяцев 16 дней. Однако депутат Абзал Куспан на своей странице в Instagram сообщил, что постановление в отношении Ертаева было отменено 1 октября.

— Сегодня отменено судебное постановление в отношении Ертаева. Искренне благодарю Генеральную прокуратуру РК, прокурора и суд Алматинской области, а также журналистов, которые первыми подняли этот вопрос, — написал Куспан.

Изучив материал, судебная коллегия установила, что Ертаев был осуждён двумя приговорами: от 16 ноября 2020 года и 3 марта 2021 года. Постановлением Алмалинского районного суда города Алматы от 25 июня 2021 года был разрешён вопрос об окончательном сроке наказания по совокупности данных приговоров.

— Однако в постановлении суда от 2021 года зачёт наказания, отбытого по первому приговору, не разрешён. Кроме того, не указано, из какого приговора исчисляется срок наказания Ертаеву. Имеются расхождения по срокам неотбытого наказания в постановлении суда города Алатау и справке учреждения №14. Кроме того, справка учреждения не подписана руководителем. При изложенных обстоятельствах постановление суда о применении акта амнистии к осужденному Ертаеву было отменено, в удовлетворении его ходатайства отказано, — говорится в сообщении Алматинского областного суда.

Напомним, приговор экс-банкиру Жомарту Ертаеву вынесли в ноябре 2020 года в Алматы. Его признали виновным в хищении 144 миллиардов тенге, принадлежавших Bank RBK, и приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества в колонии средней безопасности. В марте 2021 года Ертаеву вынесли приговор по второму уголовному делу, приговорив к 9 годам лишения свободы, по совокупности общий срок составил 11 лет. А в мае экс-банкиру снизили срок заключения до 9 лет.