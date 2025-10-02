16 жастағы Рудный тұрғынынан мефедронның ірі партиясы табылған. Бұл туралы бас прокуратураның баспасөз қызметі хабарлады.
Прокурорлар тамыз айында Рудный қаласында қала тұрғыны есірткі жазуы бар наркографитти салған екі жасөспірім туралы шағым түсіргенін хабарлады. Тәртіп сақшылары тыйым салынған суретті салған жасөспірімдерді анықтап, қолға түсірген.
— Рудный қаласының прокуратурасының үйлестіруімен жедел іс-шаралар нәтижесінде Теміртау қаласының 16 жастағы тұрғыны ұсталды, оның жеке тексеруі кезінде «мефедрон» оратылған түйіндемелер табылды. Сондай-ақ, жасөспірімнің жалдамалы пәтерінде сатуға дайын 200 астам ұқсас конволюциялар табылды.Сот-химиялық сараптама алынған заттың психотроптық зат екенін растады, — деп хабарлайды Бас прокуратураның баспасөз қызметі.
Қазіргі таңда кәмелетке толмағанға қатысты Қылмыстық кодекстің 297 бабы, үшінші бөлігі бойынша іс қозғалған. Қазіргі таңда есірткі саудалаған жасөспірім қамауға алыныпты.