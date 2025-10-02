Как сообщили в городской поликлинике №5, с начала учебного года родители интересуются, какие бесплатные медицинские услуги предоставляются их детям. Фонд социального медицинского страхования подготовил разъяснение на этот счёт.

Ученики автоматически застрахованы в системе ОСМС, то есть за них взносы оплачивает государство. Поэтому они могут получать все необходимые медицинские услуги как в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, так и в пакете обязательного социального медицинского страхования.

Медицинские услуги школьникам оказываются через поликлинику, к которой относится школа. Медпункты при школах в течение учебного года наблюдают за детьми и обеспечивают своевременное оказание медицинской помощи.

Какие медицинские услуги доступны школьникам: