Как сообщили в городской поликлинике №5, с начала учебного года родители интересуются, какие бесплатные медицинские услуги предоставляются их детям. Фонд социального медицинского страхования подготовил разъяснение на этот счёт.
Ученики автоматически застрахованы в системе ОСМС, то есть за них взносы оплачивает государство. Поэтому они могут получать все необходимые медицинские услуги как в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, так и в пакете обязательного социального медицинского страхования.
Медицинские услуги школьникам оказываются через поликлинику, к которой относится школа. Медпункты при школах в течение учебного года наблюдают за детьми и обеспечивают своевременное оказание медицинской помощи.
Какие медицинские услуги доступны школьникам:
- Школьная медицина;
- Стоматологические услуги;
- Консультации врачей;
- Лабораторные анализы;
- Инструментальная диагностика (УЗИ, рентген, КТ, МРТ);
- Дневной и круглосуточный стационар;
- Реабилитация;
- Обеспечение лекарством (по перечню заболеваний) и изделия медицинского назначения;
- Высокотехнологичная помощь.