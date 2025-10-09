Днём 10 октября в Западно-Казахстанской области переменная облачность. Ожидается +20 градусов тепла.

Прогноз погоды для жителей ЗКО на 10 октября

По данным РГП «Казгидромет», в целом в области без осадков. На юге области небольшой дождь. Ночью +6 градусов. Ветер юго-восточный: 20 м/с.

В Атырауской области тоже облачно с переменами. На западе, севере, юге области дождь, гроза. Днём +23. Ночью +15 градусов тепла. Ветер юго-восточный: 23 м/с.

В Актюбинской области малооблачно. Без осадков. Днём +21 градус, ночью +5. Ветер юго-восточный: 18 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. На северо-западе, севере области дождь. На юге, в центре области пыльная буря. Температура воздуха днём составит +30 градусов, ночью +17. Ветер юго-восточный: 20 м/с.