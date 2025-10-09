Спасатели и пожарные ЗКО накормили собак и почистили им вольеры

В честь 30-летия МЧС РК пожарные и спасатели ЗКО приняли участие в благотворительной акции. Они посетили приют для собак «Доброе сердце».

Мероприятие прошло в рамках плана «30 добрых дел», приуроченного к юбилею ведомства. Спасатели передали приюту корм, крупы, макароны и необходимые хозяйственные принадлежности, а также оказали посильную помощь — помогли убрать территорию, очистить вольеры и благоустроить прилегающую зону.

– Цель акции — привить чувство милосердия, напомнить о важности ответственного отношения к домашним животным и поддержать тех, кто заботится о бездомных собаках ежедневно, - отметили в ДЧС ЗКО.



