Подрядная организация обещает завершить ремонтные работы раньше срока.

Когда завершится ремонт театра имени Островского в Уральске

В Уральске с февраля 2025 года ведется комплексная реставрация драматического театра имени Островского, старейшего театра Казахстана, построенного в 1859 году. Последний ремонт проводился 23 года назад.

Директор театра Марат Калиев рассказал, что работы включают ремонт подвала, крыши, фасада, замену инженерных систем (отопление, электрика, пожарная сигнализация), а также реставрацию интерьера. Кроме этого, заменят звуковую аппаратуру, освещение, обновят кресла, дополнительно установят Led-экран.

– Пока идут ремонтные работы мы временно разместились в доме творчества. Наши спектакли проходят тоже здесь, - сообщил Марат Калиев.

По договору реставрацию здания должны завершить в феврале 2026 года. Однако подрядчик обещает закончить работу уже в декабре.

Ранее сообщалось, что на текущий и капитальный ремонт здания областного центра народного творчества и капитальный ремонт здания драматического театра имени А. Н. Островского из бюджета выделили 552,6 миллиона тенге.