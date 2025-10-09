Плата за КСК или ОСИ — это обязательный ежемесячный взнос на содержание дома. В квитанции он может называться «ОДН», «РСД» или «Содержание жилья».

Почему растёт плата за услуги КСК и ОСИ

Плата за КСК или ОСИ — это обязательный ежемесячный взнос на содержание дома. В квитанции он может называться «ОДН», «РСД» или «Содержание жилья». Суть одна — вы платите за обслуживание общедомового имущества, сообщает krisha.kz.

Разбираемся, что в неё входит, кто её устанавливает и как не переплачивать.

Что входит в тариф

Во всех домах количество услуг может отличаться, но минимальный список обычно такой:

освещение, уборка, текущий ремонт подъездов;

обслуживание сетей воды, канализации, отопления;

зарплаты управдома, бухгалтера, техников;

ремонт и обслуживание счётчиков, пожарных и вентиляционных систем;

аренда/обслуживание офиса КСК или управляющей компании.

Плата начисляется на каждый квадратный метр квартиры. Чем больше метраж, тем больше сумма. Например, за квартиру площадью 70 кв. м с тарифом 33 тг/кв. м плата за услуги КСК составляет 2310 тг/мес. Владельцы нежилых помещений часто платят по повышенному тарифу (до x 2).

Кто устанавливает тариф

По закону тариф должны утверждать сами жильцы на общем собрании. Это ключевой момент: собрание собственников — высший орган управления в каждом доме.

Жильцы большинством голосов (51 %) имеют право:

утверждать тариф на услуги КСК, ОСИ;

выбирать подрядчиков;

определять список необходимых услуг;

отказываться от ненужных сервисов.

Если жильцы пассивны, тариф может поднять председатель — без согласования. Это незаконно. Требуйте протокол, отчёты и обратитесь в жилищную инспекцию при акимате.

Что влияет на повышение тарифа

Больше услуг — охрана, камеры, благоустройство.

Рост цен — на материалы, зарплаты, электроэнергию.

Старые дома — требуют больше ремонтных работ.

Коэффициенты — надбавки за этажность и возраст дома.

Управляющие компании — если ОСИ нанимает стороннюю организацию.

Резерв на капитальный ремонт — обязательные накопления.

Модернизация — новые лифты или капремонт в рассрочку.

Непрозрачность — жильцы не всегда видят, куда идут деньги.

Можно ли платить меньше?

Да, если контролировать расходы и участвовать в управлении домом.

Что делать:

Проверяйте квитанции. Узнавайте, за что конкретно платите. Требуйте финансовые отчёты. По закону управляющие обязаны отчитываться перед собственниками ежемесячно. Проводите собрания, принимайте оптимальные решения для дома. Только так можно уменьшить тариф или отказаться от ненужных услуг. Не одобряйте дорогие проекты без прозрачной сметы и сроков. Следите за ремонтами, актами выполненных работ и подрядчиками.

Плата растёт — это факт. Но жильцы сами могут влиять на её размер. Если вы не участвуете — за вас решают другие. Если участвуете — можете контролировать расходы и добиваться качества.

Что изменилось с новым законом

С 17 сентября в Казахстане начали действовать поправки в сфере ЖКХ:

Тариф на обслуживание дома привязали к МРП (месячный расчётный показатель), поэтому плата ежегодно будет расти на 2-3 тг за кв. м. ЖКХ-ревизия: новые правила для КСК, ОСИ и жильцов

Кроме обязательных текущего и накопительного взносов, жильцы по желанию могут собирать деньги на третий, целевой. Три взноса вместо двух: как будем платить в ОСИ и КСК

КСК стали формой управления и нанимать их жильцы могут только по договору. ОСИ, КСК: изменения с 17 сентября

Увеличили штрафы за отказ управляющих предоставлять финансовые отчёты. Штрафы для ОСИ, КСК: что изменится с сентября

Почему жильцы должны контролировать управляющих?

Потому что это ваш дом и ваши деньги. КСК, ОСИ или другой управляющий — не начальство, а наёмный исполнитель. Если жильцы не участвуют — решения принимают без них. Активность — единственный способ избежать переплат и добиться порядка.