Плата за КСК или ОСИ — это обязательный ежемесячный взнос на содержание дома. В квитанции он может называться «ОДН», «РСД» или «Содержание жилья». Суть одна — вы платите за обслуживание общедомового имущества, сообщает krisha.kz.
Разбираемся, что в неё входит, кто её устанавливает и как не переплачивать.
Что входит в тариф
Во всех домах количество услуг может отличаться, но минимальный список обычно такой:
- освещение, уборка, текущий ремонт подъездов;
- обслуживание сетей воды, канализации, отопления;
- зарплаты управдома, бухгалтера, техников;
- ремонт и обслуживание счётчиков, пожарных и вентиляционных систем;
- аренда/обслуживание офиса КСК или управляющей компании.
Плата начисляется на каждый квадратный метр квартиры. Чем больше метраж, тем больше сумма. Например, за квартиру площадью 70 кв. м с тарифом 33 тг/кв. м плата за услуги КСК составляет 2310 тг/мес. Владельцы нежилых помещений часто платят по повышенному тарифу (до x 2).
Кто устанавливает тариф
По закону тариф должны утверждать сами жильцы на общем собрании. Это ключевой момент: собрание собственников — высший орган управления в каждом доме.
Жильцы большинством голосов (51 %) имеют право:
- утверждать тариф на услуги КСК, ОСИ;
- выбирать подрядчиков;
- определять список необходимых услуг;
- отказываться от ненужных сервисов.
Если жильцы пассивны, тариф может поднять председатель — без согласования. Это незаконно. Требуйте протокол, отчёты и обратитесь в жилищную инспекцию при акимате.
Что влияет на повышение тарифа
- Больше услуг — охрана, камеры, благоустройство.
- Рост цен — на материалы, зарплаты, электроэнергию.
- Старые дома — требуют больше ремонтных работ.
- Коэффициенты — надбавки за этажность и возраст дома.
- Управляющие компании — если ОСИ нанимает стороннюю организацию.
- Резерв на капитальный ремонт — обязательные накопления.
- Модернизация — новые лифты или капремонт в рассрочку.
- Непрозрачность — жильцы не всегда видят, куда идут деньги.
Можно ли платить меньше?
Да, если контролировать расходы и участвовать в управлении домом.
Что делать:
- Проверяйте квитанции. Узнавайте, за что конкретно платите.
- Требуйте финансовые отчёты. По закону управляющие обязаны отчитываться перед собственниками ежемесячно.
- Проводите собрания, принимайте оптимальные решения для дома. Только так можно уменьшить тариф или отказаться от ненужных услуг.
- Не одобряйте дорогие проекты без прозрачной сметы и сроков.
- Следите за ремонтами, актами выполненных работ и подрядчиками.
Плата растёт — это факт. Но жильцы сами могут влиять на её размер. Если вы не участвуете — за вас решают другие. Если участвуете — можете контролировать расходы и добиваться качества.
Что изменилось с новым законом
С 17 сентября в Казахстане начали действовать поправки в сфере ЖКХ:
- Тариф на обслуживание дома привязали к МРП (месячный расчётный показатель), поэтому плата ежегодно будет расти на 2-3 тг за кв. м. ЖКХ-ревизия: новые правила для КСК, ОСИ и жильцов
- Кроме обязательных текущего и накопительного взносов, жильцы по желанию могут собирать деньги на третий, целевой. Три взноса вместо двух: как будем платить в ОСИ и КСК
- КСК стали формой управления и нанимать их жильцы могут только по договору. ОСИ, КСК: изменения с 17 сентября
- Увеличили штрафы за отказ управляющих предоставлять финансовые отчёты. Штрафы для ОСИ, КСК: что изменится с сентября
Почему жильцы должны контролировать управляющих?
Потому что это ваш дом и ваши деньги. КСК, ОСИ или другой управляющий — не начальство, а наёмный исполнитель. Если жильцы не участвуют — решения принимают без них. Активность — единственный способ избежать переплат и добиться порядка.