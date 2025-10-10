Акима города Кандыагаша в Актюбинской области Казбека Аккайыра признали виновным.

По данным телеканала КТК, 39-летний чиновник избил посетительницу прямо в своём кабинете.

– Женщина утверждала, что у них долгое время был роман и в тот день она пришла прояснить отношения. Но разговор быстро перерос в ссору: якобы аким ударил её и хватал за горло. После чего она обратилась к медикам, а затем в полицию, – пояснил телеканал.

Суд назначил штраф и обязал выплатить 100 тысяч компенсации морального вреда. Сам Аккайыр вину не признал, уверяя, что его очернили.

– Подсудимый просил оправдать его и не признал свою вину. Приговором суда подсудимый А. признан виновным по статье 109, части 1 Уголовного кодекса («Побои»), и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 80 МРП, что составляет 314 560 тенге, – сказала пресс-секретарь Актюбинского областного суда Жансая Таирова.

Приговор не вступил в законную силу.

Телеканал пояснил, что госслужащий уже попадал под взыскания – строгий выговор и предупреждение о неполном соответствии. И оба раза – по жалобам той же женщины. Ещё пять лет назад Аккайыр считался одним из лучших городских акимов страны.

