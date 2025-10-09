С начала года только на нарушение ПДД пожаловались 137 раз.

В департаменте полиции ЗКО рассказали, что через мобильное приложение Egov Mobile можно в один клик отправить сообщение о бытовом насилии, ДТП, нарушении порядка или инциденте с ребёнком — без звонков и визита в полицию. В приложении появилась новая кнопка «Закон и порядок». Нажимаете — и открывается форма для обращения. Эта функция также доступна в приложениях банков второго уровня Halyk Bank и Kaspi Bank. Сервис работает круглосуточно.

С начала года через мобильные приложения поступило 275 обращений. Из них:

Нарушения правил дорожного движения – 137

Дорожно-транспортные происшествия – 3

Инциденты с участием детей – 2

Прочие правонарушения – 133

Все обращения оперативно обрабатываются и направляются в нужные подразделения. Полиция отмечает, что цифровые инструменты помогают быстрее реагировать на сообщения граждан.

Напомним, что 8 октября в Уральске произошел конфликт между двумя водителями внедорожников. Водитель одной машины сначала пытается наехать на мужчину. К счастью, тому удалось избежать наезда. На других кадрах оба водителя в своих машинах. Тогда один водитель задним ходом врезается в отъезжающую машину. При этом на его авто повреждено лобовое стекло. На следующий день снова произошло ДТП, но уже с участием грузового автомобиля. Фура на пути в Узбекистан уронила 32 тонны груза на легковой автомобиль.