В Казахстане увеличили пенсионный возраст для женщин

Согласно действующим нормам, пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) предоставляются гражданам, имеющим пенсионные накопления в фонде.

Возраст выхода на пенсию:

для мужчин — по достижении 63 лет;

для женщин: с 1 января 2024 года — по достижении 61 года; с 1 января 2028 года — 61,5 года; с 1 января 2029 года — 62 года; с 1 января 2030 года — 62,5 года; с 1 января 2031 года — 63 года.



Также право на пенсионные выплаты имеют:

лица с инвалидностью I или II группы, установленной бессрочно;

граждане, достигшие 55 лет и проработавшие не менее 84 месяцев на работах с вредными условиями труда, при условии прекращения деятельности по таким профессиям.

Выплаты из ЕНПФ могут производиться единовременно (если сумма накоплений не превышает двенадцатикратный размер минимальной пенсии, установленной законом) либо ежемесячно — по графику, утверждённому правительством Казахстана.

Размер и периодичность пенсионных выплат, сформированных за счёт добровольных взносов, определяются индивидуально — в соответствии с договором пенсионного обеспечения и правилами ЕНПФ.

ЕНПФ напоминает, что поэтапное повышение пенсионного возраста женщин продолжается до 2031 года, когда он достигнет 63 лет, как и у мужчин.