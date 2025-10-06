Как передает Tengrinews.kz, изменения направлены на то, чтобы сократить бумажную работу, чётко обозначить границы ответственности и усилить защиту учителей от любого давления.
Меньше бумажной волокиты
Как сообщил депутат, теперь учителям не придется дублировать документы на бумаге и в электронных системах.
— Никакого дублирования. Запрещается одновременное заполнение бумажных и электронных отчетов. Если документ в цифре — забудьте о бумаге, — написал он.
Соцсети — только по желанию
Поправки также запрещают принуждать педагогов вести страницы в соцсетях, публиковать фото и видео с уроков.
— Хотите вести блог — пожалуйста, но только по собственному желанию. Стоп ночным чатам и бесконечным перепискам. Общение — только через официальные LMS-системы или электронную почту. Учитель не обязан быть модератором 24/7, — написал мажилисмен.
Четкие границы ответственности
Законопроект закрепляет понятие «несвойственные функции» и уточняет, что педагоги не несут ответственности за поступки учеников вне школы.
— Вне школы — вне ответственности. Учитель не охранник и не детектив. Президент четко и недвусмысленно высказался об этой проблеме, — подчеркнул депутат.
Договор между школой и семьей
Поправки также усиливают правовой статус договора между школой, учениками и родителями.
— Закон прямо обязывает всех сторон выполнять условия договора. Воспитание — общая задача, и нельзя, чтобы вся нагрузка ложилась только на учителей, — отметил он.
Защита педагогов и усиление наказаний
Согласно проекту, планируется увеличить штрафы за нарушение законодательства о статусе педагога, а также ввести гарантии защиты от физического и психологического давления.
— Насилию — нет. Вводятся четкие механизмы защиты педагогов от всех форм давления, — добавил депутат.
Пакет поправок уже направлен на рассмотрение в правительство Казахстана.
Фото: pixabay.com