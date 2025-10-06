Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов сообщил о внесении поправок в Закон «О статусе педагога».

В Казахстане грядут перемены, о которых учителя мечтали десятилетиями

Как передает Tengrinews.kz, изменения направлены на то, чтобы сократить бумажную работу, чётко обозначить границы ответственности и усилить защиту учителей от любого давления.

Меньше бумажной волокиты

Как сообщил депутат, теперь учителям не придется дублировать документы на бумаге и в электронных системах.

— Никакого дублирования. Запрещается одновременное заполнение бумажных и электронных отчетов. Если документ в цифре — забудьте о бумаге, — написал он.

Соцсети — только по желанию

Поправки также запрещают принуждать педагогов вести страницы в соцсетях, публиковать фото и видео с уроков.

— Хотите вести блог — пожалуйста, но только по собственному желанию. Стоп ночным чатам и бесконечным перепискам. Общение — только через официальные LMS-системы или электронную почту. Учитель не обязан быть модератором 24/7, — написал мажилисмен.

Четкие границы ответственности

Законопроект закрепляет понятие «несвойственные функции» и уточняет, что педагоги не несут ответственности за поступки учеников вне школы.

— Вне школы — вне ответственности. Учитель не охранник и не детектив. Президент четко и недвусмысленно высказался об этой проблеме, — подчеркнул депутат.

Договор между школой и семьей

Поправки также усиливают правовой статус договора между школой, учениками и родителями.

— Закон прямо обязывает всех сторон выполнять условия договора. Воспитание — общая задача, и нельзя, чтобы вся нагрузка ложилась только на учителей, — отметил он.

Защита педагогов и усиление наказаний

Согласно проекту, планируется увеличить штрафы за нарушение законодательства о статусе педагога, а также ввести гарантии защиты от физического и психологического давления.

— Насилию — нет. Вводятся четкие механизмы защиты педагогов от всех форм давления, — добавил депутат.

Пакет поправок уже направлен на рассмотрение в правительство Казахстана.

Фото: pixabay.com