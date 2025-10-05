В 2025 году рост преступлений вырос на 35%.

По данным аналитиков Data Hub, с января по сентябрь 2025 года к уголовной ответственности привлекли 1703 несовершеннолетних. Это на 35% больше, чем за тот же период 2024-го. Показатель стал самым высоким с 2019 года. Тогда число подростков-правонарушителей превышало две тысячи, но в 2020–2024 годах оно падало и не доходило до полутора тысяч.

Рост в этом году связан в основном с делами по хулиганству, побоям, грабежам и умышленному причинению лёгкого вреда здоровью. Наибольший скачок пришёлся на хулиганство: 216 случаев против 94 годом ранее. Чаще всего же подростки совершают кражи — за девять месяцев к ответственности привлекли 499 человек, в основном в возрасте 16–17 лет.