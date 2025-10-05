Как сообщается на сайте world-weather.ru, шестого октября в Западно-Казахстанской области ожидается облачная погода без осадков, днём температура воздуха поднимется до +18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +5 градусов.
В Атырауской области синоптики прогнозируют солнечную погоду. Днём +19 градусов, ночью +10 градусов.
В Актюбинской области будет преимущественно облачно, днём температура воздуха составит +15 градусов, ночью +4 градуса.
В Мангистауской области осадков не ожидается, ожидается солнечная погода. Днём +20 градусов, ночью +10 градусов.