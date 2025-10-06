Установлен факт грабежа, совершённого ранее судимым жителем Атырауской области.

Подозреваемого в вымогательстве задержали в ЗКО

Как сообщает Polisia.kz, этот факт зафиксирован в отношении жительницы ЗКО.

Летом этого года подозреваемый, находясь в квартире потерпевшей, под угрозами завладел мобильным телефоном марки iPhone 15, после чего принудил девушку сдать телефон в ломбард. Все действия происходили под его контролем.

Получив денежные средства в размере 500 тысяч тенге, подозреваемый скрылся с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.



