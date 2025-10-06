По словам женщины, семья заранее обсудила с хозяйкой заведения все детали торжества, посвящённого 80-летию мамы. Были составлены меню, список гостей и обговорены важные нюансы — чтобы порции блюд были полными, продукты свежими, а фрукты подавались целиком. Заказчица также выразила готовность оплатить всё заранее, чтобы праздник прошёл на высоком уровне.

Однако в день банкета ожидания гостей не оправдались. Как рассказала потребительница, поданное горячее блюдо оказалось невкусным, мясо — в малом количестве, а порции — скудными. Вместо заказанных блюд, таких как сазан с икрой и «тёщин язык», на столах появилась скумбрия. Фрукты были выложены по одной штуке на вазу, а пироги от известной в городе кондитерской заменили продукцией других производителей.

К концу первой части банкета еда на столах закончилась, что вызвало недоумение и неловкость у семьи перед приглашёнными гостями. После мероприятия женщина обратилась к администрации ресторана, представила фото и видео пустых столов и потребовала компенсацию в размере 200 тысяч тенге. Однако владелица заведения отказалась урегулировать ситуацию мирным путём, заявив, что услуга оказана качественно.

С помощью специалистов департамента, потребительница отправила официальную претензию, к которой приложили доказательства. После её получения предприниматель всё же вернул 150 тысяч тенге, и вопрос был решён.

Департамент напоминает: при выборе ресторана или кафе для проведения мероприятий стоит внимательно подходить к выбору заведения, а в случае нарушений — фиксировать все обстоятельства на фото и видео. Если урегулировать спор с предпринимателем не удаётся, потребители могут обратиться за помощью в департамент.