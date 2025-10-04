Я живу в ЖК Zauzar. У нас два дня подряд сбоит интернет, а минувшей ночью он и вовсе пропал, причем не только у нас, но и у соседей. До контакт-центра «Транстелекома» не дозвониться – «робот» на том конце провода ссылается на то, что «все операторы заняты» якобы из-за большого числа обращений и обрывает связь.

На плохой интернет от «Транстелеком» продолжают жаловаться жители Астаны, передает корреспондент агентства КазТАГ.

— Я живу в ЖК Zauzar. У нас два дня подряд сбоит интернет, а минувшей ночью он и вовсе пропал, причем не только у нас, но и у соседей. До контакт-центра «Транстелекома» не дозвониться – «робот» на том конце провода ссылается на то, что «все операторы заняты» якобы из-за большого числа обращений и обрывает связь. Это с таким интернетом власти Казахстана собираются развивать цифровизацию и искусственный интеллект? А потом бессовестно врут нам, что у нас интернет якобы лучше, чем в Токио. И ведь такие проблемы с интернетом у нас постоянно», — поделился в субботу с редакцией КазТАГ читатель из Астаны.

Редакция КазТАГ убедилась в достоверности слов жителя – на момент подготовки данного материала по состоянию на 10:10 интернет от «Транстелеком» у жителей указанного ЖК отсутствовал.

Напомним, 31 мая 2023 года депутат мажилиса Ермурат Бапи, говоря о детях дочери Нурсултана Назарбаева – Дариги Назарбаевой и ее мужа Кайрата Шарипбаева, сообщил, что клептократы вывели из страны $150 млрд.

В числе прочего он задал вопрос о сыне Дариги Назарбаевой Нурали Алиеве.

— Как вы оцениваете тот факт, что стратегически важная компания «Транстелеком» была фактически бесплатно передана из состава национальной компании «Қазақстан темір жолы» Нурали Алиеву, внуку экс-президента Назарбаева? Национальное имущество стоимостью Т210 млрд и годовым доходом в Т80-90 млрд было продано всего лишь за Т18,45 млрд. Сейчас суть моего запроса в следующем: «Транстелеком» выплатил Нурали Алиеву в виде дивидендов в 2015 году Т587 млн, в 2016 году – Т940 млн, в 2017 году она выплатила дивиденды в размере Т500 млн. Дивиденды, выплаченные в 2022 году, составили Т2,4 млрд. Как теперь вернуть такую большую сумму незаконно выплаченных денег?» — поинтересовался тогда Бапи.

5 июля 2023 года в агентстве по защите и развитию конкуренции сообщили, что подконтрольный на тот момент Нурали Алиеву «Транстелеком» призывал к разрыву договоров с конкурентами, что является нарушением закона. Журналист Асет Матаев тогда выражал мнение, что возросшее влияние «старого Казахстана» является угрозой для государственности. 12 февраля 2025 года КазТАГ сообщал, что Нурали Алиев сложил полномочия главы АО «Транстелеком» в связи с его продажей.