Заместитель главы управления образования ЗКО Акжаркын Темирханова рассказала об изменениях в системе образования и улучшениях для педагогов.

В 2019 году был принят закон «О статусе педагога». Он помогает снизить нагрузку на учителей, защитить их от ненужных проверок и поручений, а также мотивирует их работать лучше. Для привлечения молодых специалистов, особенно в села, государство предлагает социальную поддержку.

— За последние годы зарплата учителей увеличилась в два раза. А с первого сентября 2023 года зарплаты воспитателей в детских садах выросли ещё на 30%. Учителя получают надбавки в зависимости от своей категории: педагог-мастер — 50%, педагог-исследователь — 40%, педагог-эксперт — 35%, педагог-модератор — 30%. В школах сократили бумажную отчётность и учебную нагрузку — теперь учителя ведут 16 часов в неделю вместо 18, — отмечает Акжаркын Темирханова.

По словам спикера, учителя, подготовившие победителей международных олимпиад, получают крупные премии. Победителям конкурса «Лучший педагог» вручается 1000 МРП (это более 3 миллионов тенге). Таких учителей в Казахстане уже более 800. Почётное звание «Заслуженный учитель Казахстана» также сопровождается премией 1000 МРП. Трое педагогов впервые получили звание «Герой Труда». Одна из них — Эльмара Траисова из гимназии №34 ЗКО. Аким области вручает награду «За вклад в развитие образования ЗКО» с премией в 300 МРП (более 1 миллиона тенге).

Стоит отметить, что в области работают около 20 тысяч учителей, и 78% из них — высококвалифицированные.