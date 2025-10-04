Сначала он собирался лишь согреться в салоне авто.

По данным пресс-службы суда ЗКО, случай произошел в июне этого года. Тогда житель Уральска вместе с приятелем отдыхал в одном из кафе посёлка Таскала. После застолья мужчины заметили возле дома припаркованный автомобиль с незапертыми дверями. Чтобы согреться, они забрались внутрь и уснули.

Проснувшись, подсудимый обнаружил ключи в замке зажигания. Недолго думая, он завёл машину и поехал в Уральск. Там мужчина бросил транспорт на улице и ушёл домой спать.

Утром владелец авто обратился в полицию с заявлением о пропаже. Благодаря камерам видеонаблюдения правоохранители быстро нашли и машину, и угонщика. На допросе мужчина признался в содеянном, отметив, что не собирался присваивать автомобиль, а лишь хотел добраться до дома.

Таскалинский районный суд признал мужчину виновным в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Приговором ему назначено 1 год и 6 месяцев ограничения свободы с пробационным контролем.

Решение суда вступило в законную силу.