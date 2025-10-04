Мальчика насмерть придавило воротами на спортплощадке в Уральске 27 июля 2022 года. Тогда 11-летний Нурамир Сапарбеков получил несовместимые с жизнью травмы. Позже стало известно, что площадка находится на балансе спортивного клуба «Орал».

Мальчика насмерть придавило воротами на спортплощадке в Уральске 27 июля 2022 года. Тогда 11-летний Нурамир Сапарбеков получил несовместимые с жизнью травмы. Позже стало известно, что площадка находится на балансе спортивного клуба «Орал». А спустя практически месяц выяснилось, что после трагического случая уволили заместителя директора СК «Орал».

Следвствие по этому делу длилось более трёх лет. Третьего октября 2025 года в Уральском городском суде начался процесс. На скамье подсудимых — Искабыл Жалмурзиев, бывший директор спортивного клуба «Орал». Он занимался обслуживанием спортивных площадок города. Жалмурзиеву предъявлено обвинение по статье 254 УК РК за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, повлекшее смерть человека. Он с обвинением не согласился в полном объёме.

Прокурор Салтанат Халилова зачитала обвинительный акт, в котором говорилось, что биологическая смерть ребёнка наступила спустя полчаса после госпитализациии в деткскую многопровильную больницу.

— Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга, перелом основания черепа, — зачитала Салтанат Халилова.

Родители Нурамира Айбулат и Салтанат Есеналиевы просили в суде справедливого наказания для виновного. Отец мальчика отметил, что ворота на спортивной площадке в день трагедии закреплены не были и их переодически дети переставляли по полю.

Мама Нурамира отметила, что следствие длилось долго: сначала полгода проводилась одна экспертиза, затем — вторая. Дело неоднократно приостанавливали, а подозреваемые по нему постоянно менялись.

— В девятом часу ребёнок отпросился на улицу. А через 30 минут в домофон позвонили дети и сказали, что Нурамир упал и не встаёт. Мы с мужем побежали, а он там лежит наш ребёнок и захлёбывается в своей крови. Ворота лежали рядом. Тогда дети сказали, что на него упали ворота. Когда я подбежала, он начал уже хрипеть. Вызвали скорую, его забрали в больницу. Там нам сказали, что его не стало. Не передать словами, как нам тяжело. Нервотрёпка длится три года, — сказала Салтанат Есеналиева.

Также в суде опросили троих свидетелей. Бауыржана Алтаякова — бывшего работника спортклуба «Орал», который отвечал за техническое и санитарное состояние спортплощадок города. В своих показаниях он заверил, что в день трагедии ворота были исправны и прикреплены. Бауыржан Алтаяков лично этого не видел и ссылается на слова своих подчинённых.

Ещё один свидетель бывший инженер технического надзора, который принимал в эксплуатацию площадку Станислав Федулеев не смог ответить в суде, почему ворота, который были установлены на спортивной площадке отличаются от тех, которые были указаны в проектно-сметной документации. Он лишь сказал, что ворота должны были быть переносными, так как площадкая является многофункциональной.

Свидетель Александр Липай, он бывший сотрудник агентства «Экспо» рассказал, что их компания занималась изготовлением спортплощадки, на которой погиб Нурамир.