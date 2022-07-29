- Мы все прибежали к нему, там такая лужа крови. С надеждой ждали скорую, время так долго тянулось. Когда приехали медики, внук уже был без сознания. Оказали первую помощь. Уже в больнице сообщили, что Нурамир умер, - вспоминает убитая горем Галия Есеналиева.

- Мне больно! Это мой первый внук. Ребёнку исполнилось 11 лет, он только начал расти. Крепкий и здоровый мальчик. Как-будто оторвали кусок от сердца. Мы не можем прийти в себя. Был общительным и добрым мальчиком, - плача навзрыд говорит бабушка. - Сейчас он прямо стоит у меня перед глазами. Кто мне восполнит эту утрату? Я хочу, чтобы взяли под ответственность такие площадки в городе, почему такое халатное отношение?

- Почему у нас всё так? Пока не произойдёт трагедия, никто не пошевелится. Почему ворота приварили после гибели Нурамира? Тут полное поле детей собирается, каждый вечер. Почему не работают камеры? Почему ворота такие не устойчивые, вы посмотрите какие узкие опоры, они должны быть шире. Должны держать равновесие, а они качаются. Кто ответит за безопасность детей, - задаёт вопросы мужчина. - Местные жители говорят, что в прошлом году был подобный случай на этой же площадке, тогда ворота упали на спину ребёнка. Это же не шутки.

- Он был отличником у нас. Занимался спортом, четыре года занимался боксом. Я ему обещал купить шлем, как приеду с вахты, но не успел, - с дрожью в голосе делится мужчина. - У Нурамира остались ещё сестренка и годовалый братишка. Он был за старшего, всегда помогал по дому, игрался с детьми. Очень ответственный. Все восхищались его добродушием и воспитанностью. В последний день своей жизни он сходил на детское день рождение, был весёлым. К вечеру пришёл домой и отпросился у родителей на площадку.

- Ребёнок получил открытую черепно-мозговую травму. Доставили в городскую многопрофильную больницу в 22:10. Состояние оценивалось как тяжёлое. Несмотря на усилия врачей, через пол часа от полученных травм он скончался, - пояснили в ведомстве.

Случай произошёл 27 июля в 21:15 на одной из спортивных площадок Уральска. Нурамир жил в одной из многоэтажек по близости. Подробности того трагического вечера рассказали дядя и бабушка погибшего мальчика. Бабушка Нурамира Галия Есеналиева рассказала, что в тот день её внук очень просился выйти с друзьями поиграть на футбольное поле. Спустя пятнадцать минут в домофон квартиры, где жил мальчик, раздался звонок. Дети с площадки сообщили, что с Нурамиром произошла трагедия.Женщина говорит, что футбольные ворота не были закреплены и приварены к металлической опоре. Вчера, 28 июля, приходили чиновники и просили у семьи извинения. Специалисты приварили вторые ворота на площадке, а те, которые упали на Нурамира, увезли.Также женщина сообщила, что все камеры в округе не работают. Как им восполнить последние минуты жизни мальчика, она не знает. Дядя Нурамира Ерлан Есеналиев с трудом вспоминает подробности произошедшего. Он приехал на место ЧП, когда мальчика уже забрали на скорой. Мужчина сразу поехал в больницу, а спустя полчаса ему сообщили о смерти племянника.Со слезами на глазах Ерлан говорит, что им до сих пор и не хочется верить в случившиеся.Сейчас на место гибели мальчика несут цветы и мягкие игрушки в память о Нурамире. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что мальчик получил несовместимые с жизнью травмы.Однако в пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что происшествие зарегистрировано. Тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу. У кого на балансе находится спортивная площадка, в акимате города Уральска пообещали сообщить позже.