– Более того, отмечаются факты неэффективного использования бюджетных средств, выделенных на формирование регионального стабфонда. А именно не исполнены договорные обязательства на поставку картофеля в рамках форвардных договоров (покупатель и продавец соглашаются на поставку товара оговоренного качества и количества на определённую дату в будущем) по стабилизационному фонду. В течении четырёх лет, с 2018 по 2021 годы, срывались поставки картофеля общим объёмом 1 500 тонн на общую сумму 132 миллиона тенге. Вместо овоща бюджетные деньги возвращали предприятию по принципу бартера и взаимозачёта в виде двух иномарок Hyundai Accent и Toyota Camry. Оценка стоимости автомобиля определялась частной оценочной компанией. Таким образом, в обороте предприятия в период с 2017-2019 года находились бюджетные средства, предназначенные для формирования и использования стабилизационного фонда, - отметил Биржан Хайруллин.

– Форвардные договоры были заключены, по всем отработали. Осталось ТОО «Батыс ет логистик», с которым в 2019 году был заключён договор на 100 миллионов тенге. Мы подавали заявку на 30 миллионов тенге, чтобы предприятие поставляло мясо по 1 500 тенге, получается 70 миллионов тенге они нам не вернули. Второй договор - без обязательств, третье лицо гарантирует нам, что он поставит продукцию. Сейчас сотрудники ДЭР завели уголовное дело в отношении этого предпринимателя. Что касается СПК «Рубежинский», то в связи с финансовыми трудностями этого предпринимателя было принято решение обменяться машинами. По данному факту антикоррупционная служба рассмотрела это дело и нарушений не обнаружила, - заявил Мейрбек Нуркен.

- Стабфонд – это комиссия совершенно не прозрачная, там столько коррупционных рисков, в протоколах не прописано ничего, с какой компанией заключаются контракты. Нам, членам комиссии, материалы скидывают за 10-15 минут. Мы не раз это высказывали. Государственные деньги выделяются на стабфонд. Но вместо картофеля они приобретают себе машины, я считаю, что это коррупционное преступление. Это разве нормально? Те люди, которые это подписали, должны сесть в тюрьму, - возмутился депутат.

– Я считаю, что в СПК и в стабфонде работают не такие менеджеры, которые думают о народе. Задача стабфонда - стабилизировать рынок, а у нас одни возмущения от народа. Тем более с учётом того, что сейчас всё дорожает, - добавила член общественного совета Жансулу Туремуратова.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Борцы с коррупцией провели анализ деятельности предприятия и обнаружили несколько интересных фактов. Так, по словам руководителя управления превенции антикоррупционной службы по ЗКО Биржана Хайруллина, сотрудники СПК «Акжайык» не проводили анализ внутреннего рынка региона и рынков продукции агропромышленного комплекса - в целом они ориентируются лишь на усреднённые сведения органов статистики.Исполнительный директор СПК «Акжайык» Мейрбек Нуркен пояснил, в 2022 году корпорации выделили 1.2 млрд тенге, позже ещё 500 млн тенге.Он так же подчеркнул, что в интернет ресурсах регулярно размещается информация о том, какие товары были приобретены и какого предпринимателя, аргументировав это тем, что продукция закупается на бюджетные средства. Председатель ЗКОФ партии ОО «Народная партия Казахстана» Борис Лаврентьев возмутился этим фактом и предложил наказывать тех, кто допустил подобный бартер.Таким образом общественники усомнились в пользе стабфонда, подчеркнув, что он не справляется со своими прямыми обязанностями.

Стабфонд – это оперативный запас продовольственных товаров, который создан для регулирования воздействия на агропродовольственный рынок и обеспечения продовольственной безопасности на территории области. Рабочим органом комиссии является управление сельского хозяйства ЗКО.

