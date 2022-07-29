- Благодаря фитосанитарной обработке от вредителей минувшей весной город избежал сильного распространения ильмового листоеда, от которого очень сильно пострадали районы области. Но очаги вредителей остаются во дворах, где КСК такую работу не ведут. По заданию городского отдела ЖКХ мы ведём дополнительную обработку уже на придомовых участках сертифицированными препаратами, не представляющими никакого вреда здоровью человека, - прокомментировали в компании.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Изображение с сайта Pixabay Видео появилось в социальных сетях. Мужчина остановил бригаду во время фитообработки и начал требовать документы. На удивление, его активно поддерживали комментаторы паблика, веря, что по ночам машина коммунальщиков распыляет вирус. Автомобиль принадлежал ТОО «Каспийдормостострой». Компания занимается посадкой деревьев и уходом за ними.В ТОО заявили, что мужчина на видео не только препятствовал работе, но и угрожал работникам. Компания обратилась к администрации города с требованием принять к мужчине «меры за дискредитацию работы компаний».