В Аксае установили 260 новых мусорных контейнеров на колёсах
Если раньше весь город обслуживал один мусоровоз, то сейчас четыре, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото из архива "МГ"
Заместитель акима Аксая Бекболат Губаев рассказал, раньше к ним часто поступали жалобы о несвоевременном вывозе мусора, тогда этим занималась компания DEM Services.
- Мы неоднократно писали руководству компании, так как бывало мусор не вывозился по неделям. На самом деле, был коллапс. В связи с этим с ними расторгли договор. Такое решение поддержал общественный совет. Затем инициативу проявило ТОО «АксайТазаСервис», они были готовы заняться вывозом ТБО. У компании в доверительном управлении есть городской полигон ТБО. Общественное собрание поддержало решение и вот, с девятого июня работает ТОО «АксайТазаСервис», - пояснил замакима.
Со слов Бекболата Губаева сейчас жалоб не поступает, потому что мусор вывозится ежедневно, кроме воскресного дня. Сейчас ведутся переговоры с компанией, чтобы выходной день был среди недели.
- У предыдущей организации был лишь один мусоровоз и ещё две единицы они брали в доверительное управление. У нынешней подрядной организации четыре единицы своей техники. Разница в работе чувствуется, - пояснил Бекболат Губаев.
К слову, также в этом году в город закупили 260 новых мусорных контейнеров на колёсах с крышками. Они установлены по микрорайонам и в северной части старого города. Стоимость составила около 23 миллиона тенге.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!