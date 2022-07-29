- Мы неоднократно писали руководству компании, так как бывало мусор не вывозился по неделям. На самом деле, был коллапс. В связи с этим с ними расторгли договор. Такое решение поддержал общественный совет. Затем инициативу проявило ТОО «АксайТазаСервис», они были готовы заняться вывозом ТБО. У компании в доверительном управлении есть городской полигон ТБО. Общественное собрание поддержало решение и вот, с девятого июня работает ТОО «АксайТазаСервис», - пояснил замакима.

- У предыдущей организации был лишь один мусоровоз и ещё две единицы они брали в доверительное управление. У нынешней подрядной организации четыре единицы своей техники. Разница в работе чувствуется, - пояснил Бекболат Губаев.

Фото из архива "МГ" Заместитель акима Аксая Бекболат Губаев рассказал, раньше к ним часто поступали жалобы о несвоевременном вывозе мусора, тогда этим занималась компания DEM Services.Со слов Бекболата Губаева сейчас жалоб не поступает, потому что мусор вывозится ежедневно, кроме воскресного дня. Сейчас ведутся переговоры с компанией, чтобы выходной день был среди недели.К слову, также в этом году в город закупили 260 новых мусорных контейнеров на колёсах с крышками. Они установлены по микрорайонам и в северной части старого города. Стоимость составила около 23 миллиона тенге.