- Поступил в очень тяжёлом состоянии с жалобами на повышенную потливость, общую резкую слабость, боли по всему телу и повышенное артериальное давление. Его укусил паук «чёрная вдова». Мальчик сам заметил паука, стряхнул его себя, родители поместили его в стеклянную банку и привезли к нам. Это очень верное решение, мы сразу знали, какое лечение будет . Это очень опасно, при таких укусах возможен даже паралич или смертельный исход. Яд воздействует на весь организм. Просим родителей быть более бдительными, не выпускать детей на поле босиком и предостерегать от укусов насекомых, - рассказала Эльвира Давлетова.

Паук вида чёрная вдова. Фото Медета МЕДРЕСОВА Как рассказала педиатр Областной детской многопрофильной больницы Эльвира Давлетова, мальчика доставили в больницу сразу после укуса паука.Сейчас состояние маленького пациента оценивается как стабильно тяжёлое. Он находится в реанимации, в сознании, уже самостоятельно кушает. Стоит отметить, что такой случай в этом году у нас впервые. Врачи советуют при подобных укусах сразу обращаться за медицинской помощью. К слову, мальчик поступил в больницу из посёлка Круглоозерное.Фото Медета МЕДРЕСОВАВрач педиатр Областной детской многопрофильной больницы Эльвира Давлетова