– Тогда по собственному желанию уволились 22 сотрудника. Кроме этого, в ходе анализа установлено, что руководящему составу и членам исполнительного органа несмотря на убыточность СПК на сумму более одного миллиарда тенге за три года, выплачивались премии. В свою очередь полагаем, что премии к государственным праздникам выплачивались вне зависимости от достижения стратегических ключевых показателей деятельности и результатов финансово-хозяйственной деятельности СПК. Установлено, что в подведомственной организации СПК выявлены факты премирования сотрудника при не снятом дисциплинарном взыскании, - заявил Биржан Хайруллин.Член общественного совета Жунсулу Туремуратова подчеркнула, что деятельность совета директоров СПК - очень закрытая информация. За весь период не было проведено ни одного внутреннего аудита.
– Никто не заинтересован, чтобы СПК приносило пользу экономике региона и народу. Получается, её создали для отдельных определённых лиц. Деньги уходят на картошку, а картошки нет. Покупаются активы, движимые и недвижимые. Для чего он создан этот стабфонд, если ничего не стабилизирует? У нас очень много присосавшихся новообразований, функции которых может исправно выполнять государственный исполняющий орган. Создали столько предприятий, на содержание которых уходят большие деньги. И потом почему ваши сотрудники увольняются и не отвечают за последствия? Убыточное предприятие за что получает премии? - возмутилась Жансулу Туремуратова.Таким образом, итоги анализа позволяют сделать обоснованный и объективный вывод, что на сегодня деятельность СПК не в полной мере обеспечивает решение поставленных перед ней задач, наблюдается лоббирование интересов компаний, и самое главное – отсутствие регулирующих правовых актов может «подтолкнуть» СПК к коррупционным правонарушениям.
СПК «Батыс» (позже была переименована в «Орал», а затем в «Акжайык») была создана указом президента в 2007 году. Основным предметом деятельности, согласно данным сайта СПК, является содействие экономическому развитию ЗКО путём консолидации усилий государственного и частного секторов.