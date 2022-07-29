– Тогда по собственному желанию уволились 22 сотрудника. Кроме этого, в ходе анализа установлено, что руководящему составу и членам исполнительного органа несмотря на убыточность СПК на сумму более одного миллиарда тенге за три года, выплачивались премии. В свою очередь полагаем, что премии к государственным праздникам выплачивались вне зависимости от достижения стратегических ключевых показателей деятельности и результатов финансово-хозяйственной деятельности СПК. Установлено, что в подведомственной организации СПК выявлены факты премирования сотрудника при не снятом дисциплинарном взыскании, - заявил Биржан Хайруллин.

– Никто не заинтересован, чтобы СПК приносило пользу экономике региона и народу. Получается, её создали для отдельных определённых лиц. Деньги уходят на картошку, а картошки нет. Покупаются активы, движимые и недвижимые. Для чего он создан этот стабфонд, если ничего не стабилизирует? У нас очень много присосавшихся новообразований, функции которых может исправно выполнять государственный исполняющий орган. Создали столько предприятий, на содержание которых уходят большие деньги. И потом почему ваши сотрудники увольняются и не отвечают за последствия? Убыточное предприятие за что получает премии? - возмутилась Жансулу Туремуратова.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Борцы с коррупцией ЗКО провели анализ коррупционных рисков в деятельности АО «Социально-предпринимательской корпорации Aqjaiyq». По словам руководителя управления превенции антикоррупционной службы по ЗКО Биржана Хайруллина, штатная численность СПК на сегодня составляет 28 человек. Однако наблюдается, так называемая, «текучка» кадров, при этом часто меняются не только рядовые сотрудники, но и председатель правления. Напомним, в октябре прошлого года сотрудники СПК «Aqjaiyq» написали коллективную жалобу на своего начальника Алимжана Тохтасунова, в котором обвинили его в неэтическом поведении, в оскорблении и унижении работников, а также в излишних расходах предприятия. После аудиторской проверки Тохтасунов покинул свой пост Член общественного совета Жунсулу Туремуратова подчеркнула, что деятельность совета директоров СПК - очень закрытая информация. За весь период не было проведено ни одного внутреннего аудита.Таким образом, итоги анализа позволяют сделать обоснованный и объективный вывод, что на сегодня деятельность СПК не в полной мере обеспечивает решение поставленных перед ней задач, наблюдается лоббирование интересов компаний, и самое главное – отсутствие регулирующих правовых актов может «подтолкнуть» СПК к коррупционным правонарушениям.

СПК «Батыс» (позже была переименована в «Орал», а затем в «Акжайык») была создана указом президента в 2007 году. Основным предметом деятельности, согласно данным сайта СПК, является содействие экономическому развитию ЗКО путём консолидации усилий государственного и частного секторов.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.