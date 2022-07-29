Заасфальтировано почти 35 километров автодороги, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Трасса Онеге-Бисен-Сайхин в ЗКО готова на треть Фото АО "НК "Казавтожол" Готовность трассы Онеге - Бейсен - Сайхин в ЗКО к открытию проезда составляет треть, заасфальтировано почти 35 километров дороги. Об этом сообщили в пресс-службе АО «НК «Казавтожол». В ближайшее время на завершённых участках нанесут дорожную разметку. Дорожно-строительные работы ведут отечественные подрядные организации.
– Мобилизовано свыше 140 единиц спецтехники и более 200 дорожных рабочих. Работы ведутся в круглосуточном режиме и в соответствии с графиком. Подрядные организации задействовали два асфальтобетонных завода. Часть объёма дорожно-строительных материалов является привозным, они доставляются с соседних Актюбинской и Мангистауской областей, - сообщили в нацкомпании.
Общая протяжённость трассы составляет 103 километра, состоит из двух участков. Полное открытие движения планируется до конца 2023 года. Напомним, что проект являлся дорожным долгостроем. Работы были возобновлены в текущем году.