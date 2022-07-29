– Мобилизовано свыше 140 единиц спецтехники и более 200 дорожных рабочих. Работы ведутся в круглосуточном режиме и в соответствии с графиком. Подрядные организации задействовали два асфальтобетонных завода. Часть объёма дорожно-строительных материалов является привозным, они доставляются с соседних Актюбинской и Мангистауской областей, - сообщили в нацкомпании.

Фото АО "НК "Казавтожол" Готовность трассы Онеге - Бейсен - Сайхин в ЗКО к открытию проезда составляет треть, заасфальтировано почти 35 километров дороги. Об этом сообщили в пресс-службе АО «НК «Казавтожол». В ближайшее время на завершённых участках нанесут дорожную разметку. Дорожно-строительные работы ведут отечественные подрядные организации.Общая протяжённость трассы составляет 103 километра, состоит из двух участков. Полное открытие движения планируется до конца 2023 года. Напомним, что проект являлся дорожным долгостроем. Работы были возобновлены в текущем году.