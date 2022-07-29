При оплате наличными стоимость проезда составит 150 тенге за одного человека, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске начнут собирать автобусы Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе городского акимата сообщили, что на сегодня электронная система оплаты проезда установлена на всех 27 городских маршрутах. Со дня внедрения произведено более 20 миллионов транзакций. Для более эффективного внедрения новшества с 10 августа в автобусах Уральска вводится дифференцированный тариф оплаты проезда. Другими словами, при оплате транспортной картой, приложения Avtobys, QR-кода и Kaspi QR стоимость проезда останется на прежнем уровне в 80 тенге, а при оплате наличными составит 150 тенге. Детский проезд будет стоить 70 тенге.
– Сообщаем, что данное постановление уже внесено в реестр государственной регистрации нормативно-правовых актов и вводится с 10 августа, - сообщили в городском акимате.
Правом бесплатного проезда по-прежнему смогут пользоваться участники и инвалиды ВОВ, инвалиды по зрению первой группы, дети-инвалиды детства до 16 лет, дети до семи лет без предоставления места. Детям от семи до 15 лет проезд будет стоить 50% от полной стоимости. Летом прошлого года власти Уральска заговорили о внедрении дифференцированного тарифа в общественном транспорте. Своё решение они аргументировали тем, что горожане как можно скорее должны переходить на электронную систему оплаты проезда. Если пассажиры будут платить картами, с помощью QR-кодов или приложения, то проезд для них составляет 80 тенге, а если наличными - то 150 тенге. Для детей от 7 до 15 лет предусмотрели скидки - 70 тенге за поездку при оплате наличными, а при оплате картой - 40 тенге. Бесплатным проездом в общественном транспорте могут пользоваться участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды по зрению первой группы, дети-инвалиды до 16 лет, дети до семи лет без предоставления места. Несмотря на то, что в ноябре 2021 года министерство юстиции отказало отделу ЖКХ Уральска в утверждении внедрения дифференцированного тарифа, в июне этого года депутаты городского маслихата поддержали инициативу акимата.
