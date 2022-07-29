– Сообщаем, что данное постановление уже внесено в реестр государственной регистрации нормативно-правовых актов и вводится с 10 августа, - сообщили в городском акимате.Правом бесплатного проезда по-прежнему смогут пользоваться участники и инвалиды ВОВ, инвалиды по зрению первой группы, дети-инвалиды детства до 16 лет, дети до семи лет без предоставления места. Детям от семи до 15 лет проезд будет стоить 50% от полной стоимости. Летом прошлого года власти Уральска заговорили о внедрении дифференцированного тарифа в общественном транспорте. Своё решение они аргументировали тем, что горожане как можно скорее должны переходить на электронную систему оплаты проезда. Если пассажиры будут платить картами, с помощью QR-кодов или приложения, то проезд для них составляет 80 тенге, а если наличными - то 150 тенге. Для детей от 7 до 15 лет предусмотрели скидки - 70 тенге за поездку при оплате наличными, а при оплате картой - 40 тенге. Бесплатным проездом в общественном транспорте могут пользоваться участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды по зрению первой группы, дети-инвалиды до 16 лет, дети до семи лет без предоставления места. Несмотря на то, что в ноябре 2021 года министерство юстиции отказало отделу ЖКХ Уральска в утверждении внедрения дифференцированного тарифа, в июне этого года депутаты городского маслихата поддержали инициативу акимата.
Вам может быть интересно
Муфтият CALL орталықты іске қосты
Енді сұрақтарыңыз болса, 1511 телефон нөміріне қоңырау шалуға болады.
Изношенный спортивный комплекс собирались купить в Атырауской области
Прокуратура предотвратила неэффективное расходование 389 млн тенге бюджетных средств.
Air Astana 31 мамырға дейін Дубайға ұшпайды
Таяу Шығыста жағдай ушығуына байланысты қазақстандық әуе компания рейстерді уақытша тоқтатуын 31 мамырға дейін ұзартты.
Пьяный конфликт с супругой закончился арестом в ЗКО
В Бурлинском районном суде рассмотрели дело о семейном конфликте, который произошёл на фоне алкогольного опьянения.
"Крепкое словцо" вместо допинга: учёные нашли бесплатный способ повысить выносливость
Исследователи доказали, что эмоциональные выплески во время тренировок работают как легальный стимулятор. Оказывается, экспрессивная лексика...
Родились не в то время? Узнайте, в какой эпохе ваш знак зодиака был бы по-настоящему счастлив
Астрологи и культурологи уверены: наш темперамент часто совпадает с "духом времени" прошлых столетий - проверьте, где ваше место в истории.
Бесплатно и через eGov: в Казахстане утвердили новые правила размещения вывесок
Процедура станет абсолютно бесплатной для всех категорий заявителей с 1 октября 2026 года.
Юные бойцы из Уральска завоевали золото чемпионата Европы в Греции
В турнире участвовали 900 спортсменов.
Прогноз погоды в западном Казахстане на 25 апреля
В субботу, 25 апреля, в западных регионах Казахстана сохранится облачность, местами пройдут дожди.