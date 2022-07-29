В АО «Атырауские тепловые сети» предупредили о временном отключении горячей воды, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Уральцев возмущает частое отключение воды из-за аварий Иллюстративное фото из архива "МГ" Ограничения связаны с ремонтом и теплопунктов и расширением проезжей части проспекта Азаттык. С первого по пятое августа горячей воды не будет по следующим адресам:
  • Азаттык 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 33, 35;
  • Смагулова 20;
  • Досмухамбетова 4;
  • Хакимова 1, 3, 16/4;
  • Азаттык 131а, 133б;
  • Ауэзова 55, 57, 59.
