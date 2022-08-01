Об этом сообщили в спортивном клубе «Орал», передаёт портал «Мой ГОРОД». Мальчика насмерть придавило воротами на спортплощадке в Уральске Фото предоставлено Ерланом Есеналиевым Трагедия произошла 27 июля в 21:15 – на 11-летнего Нурамира Есеналиева упали футбольные ворота. Мальчика госпитализировали в больницу, где он скончался. Как стало известно позже, площадка находится на балансе спортивного клуба «Орал».
- Площадка по адресу Сырыма Датова, 17 была отремонтирована в 2020 году. Тогда произвели замену резинового покрытия, ремонт ограждения (частичная замена сетки-рабицы, вышедшие из строя), футбольные ворота закреплены сваркой к стойке ограждения, заменены баскетбольные щиты и кольца. С начала весенне-летнего сезона провели мониторинг всех спортплощадок на предмет безопасности, составлен план и перечень работ по устранению выявленных неисправностей и поломок после зимнего периода. На сегодня проводится ремонт собственными силами по списку. Закреплены ответственные работники из числа методистов, рабочие по списку за каждой спортплощадок. Последний осмотр и уборка этой площадки была проведена рабочим 27 июля (в день трагедии – прим. автора), ворота были закреплены и стояли на месте, - сообщили в спортклубе «Орал».
После трагедии все площадки снова проверили на предмет безопасности, заявили в ведомстве. В полиции отметили, что происшествие зарегистрировано как несчастный случай.