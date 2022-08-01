Срок действующего моратория истекает первого января 2023 года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Соответствующий проект указа опубликовало министерство национальной экономики на портале «Открытых НПА». Согласно документу, центральные государственные и местные исполнительные органы с первого января 2023 года до первого января 2024 года прекратят контроль и надзор субъектов малого и микро предпринимательства. Исключение составляют: 1. Внеплановые проверки:
  • по обращениям физических и юридических лиц по нарушениям требований законодательства  при наличии убедительных оснований и подтверждающих доказательств;
  • по поручениям органов прокуратуры по конкретным фактам причинения либо об угрозе причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства;
  • по обращениям государственных органов по конкретным фактам причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства, а также нарушений требований законодательства, неустранение которых влечёт причинение вреда жизни и здоровью человека;
  • повторная проверка, связанная с обращением субъекта контроля и надзора о несогласии с первоначальной проверкой;
  • по поручению органа уголовного преследования;
  • по обращениям налогоплательщика.
2. Расследования и профилактического контроля в виде контрольного закупа. 3. Проверки, связанные с проездом автотранспорта на постах транспортного контроля на предмет соблюдения требований безопасности на транспорте. 4. Проверки,  связанные с осуществлением государственного контроля и надзора по ветеринарии и карантину растений на торговых рынках, реализующих живых животных, продукцию и сырье животного и (или) растительного происхождения, в организациях, осуществляющих производство, заготовку (убой животных), хранение, переработку продуктов и сырья животного и (или) растительного происхождения в едином технологическом цикле. 5. Проверки, связанные с контролем и надзором мероприятий в карантинных зонах и неблагополучных пунктах, очагах по особо опасным болезням животных, очагах распространения карантинных объектов, особо опасных вредных организмов. 6. Проверки по соблюдению требований бюджетного законодательства, регулирующие вопросы планирования и исполнения республиканского и местного бюджетов. 7. Проверки, связанные с проведением разрешительного контроля на соответствие заявителя квалификационным или разрешительным требованиям до выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению. 8. Проверки, связанные с государственным контролем в сфере таможенного дела. 9. Проверки, связанные с пересечением государственной границы. 10. Проверки, связанные с проведением контроля и надзора в области карантина растений, санитарно-карантинного, ветеринарного контроля при пересечении таможенной границы Евразийского экономического союза и (или) государственной границы и (или) в местах доставки, местах завершения таможенной очистки. 11. Проверки, связанные с высшим надзором, осуществляемого прокуратурой. 12. Проверки, связанные с контролем и надзором в ходе досудебного производства по уголовному делу. 13. Проверки, связанные с соблюдением требований законодательства о противодействии терроризму в части обеспечения антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении. 14. Проверки, связанные с соблюдением требований законодательства в области защиты конкуренции в отношении участников государственных закупок, в действиях которых усматриваются признаки картеля. Публичное обсуждение проекта продлится до 11 августа 2022 года.