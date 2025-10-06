В воинской части Алматы скоропостижно скончался военнослужащий, призванный в армию неделю назад.

Нурасыл Ануар был призван на срочную воинскую службу 27 сентября 2025 года и проходил службу в Карасайской пограничной части. О его смерти родные узнали утром 5 октября, спустя неделю.

По словам родных, они не хотели отпускать его, но Нурасыл с гордостью говорил, что хочет служить Родине. Он верил, что служба в армии — это честь.

Ранее в КНБ подтвердили, что по предварительным данным врачей, причиной смерти стала менингококцемия — тяжёлая форма менингококковой инфекции, при которой бактерии попадают в кровь и вызывают сепсис. Болезнь развивается стремительно и представляет серьёзную угрозу для жизни.

Но семья в таком диагнозе сомневается: неделю назад Нурасыл был совершенно здоров, и им не сообщали о болезни.

Как рассказала его сестра Динара, вечером, 4 октября, он позвонил брату и всё повторял: «Это место не для людей».

В разговоре с братом Нурасыл признался, что армия оказалась не такой, как он представлял.

— Нам сообщили утром, в 7:40. Скорая приехала в 4:47, но он умер, не дождавшись врачей. С восьми утра мы ждём тело — уже пять часов, но его не привезли. Говорят, проблемы с документами, — поделилась Динара.

Семью отправляют из одного места в другое. Родные просят провести объективное и всестороннее расследование, установить все обстоятельства и принять необходимые меры. Сейчас тело Нурасыла доставили на экспертизу. Вскрытие состоится 6 октября. После этого транспортом, предоставленным КНБ, его отправят в Кызылорду, где и похоронят.

Родные уверены: если бы у юноши были проблемы со здоровьем, это бы выявилось при медосмотре до призыва.