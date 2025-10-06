С 28 сентября по 9 октября в Азербайджане прошли III Игры стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Всего в играх планируют принять участие около 2 400 спортсменов из стран СНГ, а также из Кубы, Кувейта, Омана, Пакистана и Турции. Спортсмены из Западно-Казахстанской области достойно представили Казахстан, показав высокий уровень мастерства и завоевав ряд наград.
- Так, Дархан Тимралиев — каратэ (мужчины, до 60 кг). Победил всех соперников и стал чемпионом, завоевав золотую медаль.
- Натали Касикова — ката (каратэ). Показала уверенное выступление и принесла сборной серебряную награду.
- Анастасия Солодовникова — стрельба из лука (олимпийский раунд). Завоевала золото и стала чемпионкой турнира.
- Маликжан Мустафа и Арнур Тапишев — бадминтон, мужская пара. Выступили на высоком уровне и заняли третье место.
- Лазиза Амангельдинова — бадминтон. Успешно выступила в составе национальной сборной Казахстана.
- Мухаммед Серик — самбо, весовая категория до 98 кг. Показал уверенные поединки и завоевал бронзовую медаль.
В командном зачёте по стрельбе из лука сборная Казахстана заняла пятое место.
Спортсмены из Западно-Казахстанской области вновь доказали, что регион богат талантами, способными достойно представлять страну на международной арене. Их успехи стали результатом упорных тренировок, поддержки тренеров и спортивных школ области.