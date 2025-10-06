Золото, серебро и бронза: спортсмены из ЗКО завоевали медали на международной арене

С 28 сентября по 9 октября в Азербайджане прошли III Игры стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Всего в играх планируют принять участие около 2 400 спортсменов из стран СНГ, а также из Кубы, Кувейта, Омана, Пакистана и Турции. Спортсмены из Западно-Казахстанской области достойно представили Казахстан, показав высокий уровень мастерства и завоевав ряд наград.

Натали Касикова — ката (каратэ). Показала уверенное выступление и принесла сборной серебряную награду.

Анастасия Солодовникова — стрельба из лука (олимпийский раунд). Завоевала золото и стала чемпионкой турнира.

Маликжан Мустафа и Арнур Тапишев — бадминтон, мужская пара. Выступили на высоком уровне и заняли третье место.

Лазиза Амангельдинова — бадминтон. Успешно выступила в составе национальной сборной Казахстана.

Мухаммед Серик — самбо, весовая категория до 98 кг. Показал уверенные поединки и завоевал бронзовую медаль.

В командном зачёте по стрельбе из лука сборная Казахстана заняла пятое место.

Спортсмены из Западно-Казахстанской области вновь доказали, что регион богат талантами, способными достойно представлять страну на международной арене. Их успехи стали результатом упорных тренировок, поддержки тренеров и спортивных школ области.