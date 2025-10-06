По данным Верховного суда, жительница Алматинской области, оставшаяся после развода в 1993 году одна с двумя несовершеннолетними детьми, наконец добилась признания своих прав на единственное жильё. После расставания её бывший супруг уехал за границу, где создал новую семью и проживает в настоящее время, не участвуя в жизни прежней семьи.
С 1996 года женщина вместе с детьми проживала в доме, ранее оформленном на мужа. Все эти годы она оплачивала налоги и коммунальные услуги, поддерживала порядок и сохраняла недвижимость в надлежащем состоянии.
Обратившись в суд, она просила признать за ней право собственности на дом по приобретательной давности. Однако Енбекшиказахский районный суд отказал в удовлетворении иска.
Алматинский областной суд пересмотрел дело и указал, что:
- дом является единственным местом проживания истицы и её детей уже почти 30 лет;
- все эти годы женщина добросовестно, открыто и непрерывно владела недвижимостью;
- бывшие супруги достигли устной договорённости: женщина отказывается от алиментов, а мужчина — от претензий на дом;
- бывший муж не возражает против признания права собственности за бывшей супругой;
- имущество не является коммунальным или государственным, не используется и не востребовано третьими лицами.
Суд установил, что в действиях истицы имеются все признаки, предусмотренные статьёй 240 Гражданского кодекса для признания права собственности по приобретательной давности: добросовестность, открытость и непрерывность владения. Учитывая все обстоятельства, апелляционный суд удовлетворил иск и признал за женщиной право собственности на жилой дом.
Решение вступило в законную силу.
