Комитет нацбезопасности сообщил, что в сентябре 2025 года вместе с полицией и под координацией прокуратуры прошли операции в Алматы, Шымкенте, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях, а также Ұлытау, Абай, Жетісу. Цель — найти и изъять незаконное оружие.

В итоге изъяли 62 единицы оружия: 3 автомата Калашникова, 16 пистолетов, 43 ружья, 4 гранаты и более 4 тысяч патронов. Также нашли 10 единиц оружия, украденных в январе 2022 года. По фактам ведётся расследование.