Литературу он ранее купил в магазине.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, в Жанибекском районе рассмотрели административное дело в отношении жителя села Булдырты.

По данным суда, 15 июля 2025 года во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ДКНБ по ЗКО изъяли у мужчины религиозные книги «Товхид и Ширк», «Исламская акида», а также программы по изучению шариатских наук. Эта литература запрещена к хранению и распространению на территории Казахстана.

В судебном заседании сельчанин признал вину и пояснил, что ранее приобрёл книги в магазине.

Постановлением суда он признан виновным по статье 453 КоАП РК «Изготовление, хранение, ввоз, перевозка и распространение запрещённой продукции» и оштрафован на 55 048 тенге.

Решение суда не вступило в законную силу.